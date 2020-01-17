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Где в Москве окунуться в купель на Крещение

15:19
  • пятница
  • 17 января 2020

В местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи

В ближайшее воскресенье православные верующие отметят один из главных христианских праздников - Крещение. Для традиционных купаний столичные власти оборудуют почти 50 специальных площадок по всему городу.

Впервые купель появится в саду имени Баумана, передает "ТВ Центр". Также иордани оборудуют в парках "Митино", "Фили", "Северное Тушино", "Сокольники", на территории усадьбы Воронцово и в зоне отдыха "Борисовские пруды".

Несколько десятков купелей откроют и в Новой Москве, в том числе в поселениях Вороновское, Михайлово-Ярцевское и Мосрентген. Везде установят раздевалки, пункты обогрева и туалет.  Всем желающим  предложат горячий чай. В местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. Наземный транспорт в Крещенскую ночь будет работать до трех часов ночи.

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