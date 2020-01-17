ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи

14:00
  • пятница
  • 17 января 2020

В Великобритании царит пережиток колониального прошлого

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей из-за расизма, царящего во дворце.

Меган Маркл показалась на людях в новом статусе и простой одежде
Меган Маркл запретили звонить Гарри из Канады

Причина отказа принца Гарри и его супруги Меган Маркл лежит еще глубже, чем может показаться на первый взгляд, уверены западные СМИ. Герцог Сассекский в попытке обезопасить своих жену и ребенка от нападок прессы, мог бы не покидать Букингемский дворец, если бы члены его семьи не травили Меган и поддержали в сложный период.

С самого начала Елизавета II не одобрила выбор внука – американская актриса с африканскими корнями, да еще и в разводе. Темный цвет кожи Меган Маркл никак не помогал Елизавете II любить ее больше. По данным телеканала Fox News, в Букингемском дворце боялись, что Маркл даст интервью "без цензуры" и обвинит королевскую семью в сексизме и расизме.  

Кроме того, после свадьбы герцогов Сассекских королева не оказала должной поддержки Меган во время судебных разбирательств с прессой. Для Гарри споры со СМИ – больная тема, ведь из-за папарацци погибла его мать, принцесса Диана.

"В этой семье так много враждебности - она токсична. Если бы отношения были лучше, все было бы иначе", - рассказал источник Daily Mail.

Версии с расизмом придерживается и российский блогер Лена Миро. По ее мнению, Маркл всеми силами пыталась влиться в королевскую семью, но у нее не получилось, так как в Великобритании еще не искоренился пережиток колониального прошлого.

"К большому моему сожалению, цивилизованный мир все еще делит людей по цвету кожи. И те, кто не верит в это, оказываются в положении Меган Маркл. Девчонка наивно подумала, что ее примут в Королевской семье, но, очевидно, ошиблась - ее терпели с плохо скрываемым раздражением. Как результат - остались без Гарри, которого Меган просто увела на веревочке", - написала Миро в своем ЖЖ.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Это решение застигло королевский двор врасплох. 13 января Елизавета II провела встречу на высшем уровне с членами семьи. После продолжительной дискуссии королева поддержала решение молодых начать новую жизнь.

Сейчас Меган и восьмимесячный Арчи живут в Канаде, а Гарри пока находится в Великобритании, но в скором времени должен вылететь к жене.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Елизавета II и Меган Маркл
Елизавета II и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.