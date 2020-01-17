Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи

В Великобритании царит пережиток колониального прошлого

Принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от королевских обязанностей из-за расизма, царящего во дворце.

Причина отказа принца Гарри и его супруги Меган Маркл лежит еще глубже, чем может показаться на первый взгляд, уверены западные СМИ. Герцог Сассекский в попытке обезопасить своих жену и ребенка от нападок прессы, мог бы не покидать Букингемский дворец, если бы члены его семьи не травили Меган и поддержали в сложный период.

С самого начала Елизавета II не одобрила выбор внука – американская актриса с африканскими корнями, да еще и в разводе. Темный цвет кожи Меган Маркл никак не помогал Елизавете II любить ее больше. По данным телеканала Fox News, в Букингемском дворце боялись, что Маркл даст интервью "без цензуры" и обвинит королевскую семью в сексизме и расизме.

Кроме того, после свадьбы герцогов Сассекских королева не оказала должной поддержки Меган во время судебных разбирательств с прессой. Для Гарри споры со СМИ – больная тема, ведь из-за папарацци погибла его мать, принцесса Диана.

"В этой семье так много враждебности - она токсична. Если бы отношения были лучше, все было бы иначе", - рассказал источник Daily Mail.

Версии с расизмом придерживается и российский блогер Лена Миро. По ее мнению, Маркл всеми силами пыталась влиться в королевскую семью, но у нее не получилось, так как в Великобритании еще не искоренился пережиток колониального прошлого.

"К большому моему сожалению, цивилизованный мир все еще делит людей по цвету кожи. И те, кто не верит в это, оказываются в положении Меган Маркл. Девчонка наивно подумала, что ее примут в Королевской семье, но, очевидно, ошиблась - ее терпели с плохо скрываемым раздражением. Как результат - остались без Гарри, которого Меган просто увела на веревочке", - написала Миро в своем ЖЖ.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Это решение застигло королевский двор врасплох. 13 января Елизавета II провела встречу на высшем уровне с членами семьи. После продолжительной дискуссии королева поддержала решение молодых начать новую жизнь.

Сейчас Меган и восьмимесячный Арчи живут в Канаде, а Гарри пока находится в Великобритании, но в скором времени должен вылететь к жене.

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