Кейт Миддлтон высказалась о четвертом ребенке

Британцы ждут от Кембриджей радостных вестей

Герцогиня Кембриджская опечалила поклонников. Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям не хочет заводить четвертого ребенка.

Кейт и Уильям, которые воспитывают двух сыновей и дочку, считаются образцовой семьей. В соцсетях и СМИ регулярно появляются сообщения о том, что герцогиня ждет четвертого ребенка, однако эти слухи не имеют под собой никаких оснований.

На днях Кембриджи побывали в городе Бредфорд. Там они встретились с сотрудниками благотворительных организаций, которые помогают обездоленным, а также беременным женщинам и семьям с маленькими детьми.

Как пишут СМИ, на одном из мероприятий фанат королевской семьи сказал Кейт Миддлтон, что он отправлял ей поздравительные открытки после каждых ее родов. Во время разговора герцогиня призналась, что у них едва ли появятся новые дети. "Не думаю, что Уильям захочет больше детей", - сказала она.

Поклонники королевской семьи гадают, почему Уильям решил остановиться на трех детях. По одной из версий, он не хочет подвергать риску свою супругу, а по другой - боится хлопот, связанных с уходом за младенцем. Недавно он рассказал о бессонных ночах, проведенных с первенцем.

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