Ученик московской школы избил учителя за порванный наушник (видео)

Педагог госпитализирована

В одной из школы Москвы ученик набросился на учителя во время занятий. Об инциденте сообщили в социальных сетях учащиеся школы.

По их словам, во время урока физики 15-летний школьник слушал музыку в наушниках. Учитель попросила убрать смартфон, но юноша не отреагировал. Тогда она дернула за наушники и якобы порвала провод. После этого восьмиклассник напал на педагога и ударил женщину по лицу. Затем юноша в бешенстве стал крушить кабинет. Одноклассники попытались успокоить школьника, но он только выругался на них матом. Видео дебоша публикует ТВЦ.RU.

По данным СМИ, учитель госпитализирована.

Сообщениями в соцсетях заинтересовался Следственный комитет Москвы. Там рассказали, что уже начата доследственная проверка.

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