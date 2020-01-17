"Братский народ": Захарова пошутила об отставке премьера Украины

Два дня назад ушел в отставку глава правительства России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ", вместе во всем", - написала дипломат в Facebook.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после публикации скандальной аудиозаписи в Сети. На ней человек, по голосу похожий на Гончарука, критически высказывается о президенте Украины Владимире Зеленском и просит коллег разъяснить главе государства, почему укрепляется гривна.
Вечером 15 января подал в отставку российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Новым председателем кабмина стал Михаил Мишустин, а Медведев занял пост замглавы Совета безопасности России.
Почему премьер Украины подал в отставкуВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"