"Братский народ": Захарова пошутила об отставке премьера Украины

Два дня назад ушел в отставку глава правительства России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала объявление об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Вот теперь я понимаю, что означает выражение "братский народ", вместе во всем", - написала дипломат в Facebook.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке после публикации скандальной аудиозаписи в Сети. На ней человек, по голосу похожий на Гончарука, критически высказывается о президенте Украины Владимире Зеленском и просит коллег разъяснить главе государства, почему укрепляется гривна.

Вечером 15 января подал в отставку российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Новым председателем кабмина стал Михаил Мишустин, а Медведев занял пост замглавы Совета безопасности России.

Почему премьер Украины подал в отставку

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"