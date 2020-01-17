Собянин: строительство южного участка БКЛ метро завершится в 2021 году

Мэр осмотрел ход строительства

Строительство станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии московского метрополитена планируется завершить уже в следующем году. Сегодня ход строительства осмотрел мэр Сергей Собянин.

Для оформления вестибюля станции выбрана космическая тематика. Неоновые светильники создадут рисунок, напоминающий Млечный путь. Платформа расположена на пересечении Хлебобулочного проезда и Профсоюзной улицы. С неё можно будет сделать пересадку на "Калужскую". Открытие станции улучшит транспортную доступность Обручевского района.

Большая кольцевая линия - крупнейший в мире проект по строительству метро. Её длина составит 70 километров.

"Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой подземной линии метро. От "Проспекта Вернадского" до "Каховской". Важный участок. Соединят 3 действующие радиальные линии метро и одну строящуюся. Улучшает транспортную доступность для полумиллиона москвичей. Улучшает экологическую ситуацию. Снимает напряжение с действующих линий, с улично-дорожной сети. Планируем его закончить в 2021 году", - сказал Собянин.

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