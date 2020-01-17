В первый день Ассамблея "Здоровая Москва" приняла 20 тыс человек

Ассамблея продлится до 19 января

В первый день работы ассамблея "Здоровая Москва" приняла более 20 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Всего в выставочной зоне ассамблеи открылось более 30 экспозиций. Так, на стенде "Инфекционная безопасность" представлена бактериологическая зона с самыми опасными, но обезвреженными вирусами, которые были привезены из микробиологического музея Берлина.

В зоне "Акушерства и гинекологии" презентована новая возможность для родителей - дистанционное видеонаблюдение за новорожденными в больнице.

На большинстве стендов для посетителей запланированы мастер-классы, семинары, презентации книг. Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января в павильоне ВДНХ №75.

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