Инновационную модель скорой представили на ассамблее "Здоровая Москва"

Столица получит два "суперавтомобиля"

На ассамблее "Здоровая Москва" показали современный реанимационный автомобиль, который вскоре поступит на службу московской скорой помощи.

Главный специалист по скорой медицинской помощи столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов сообщил, что в ближайшем будущем на службу московской скорой выйдут настоящие "супербригады". Они будут оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое есть далеко не в каждом стационаре.

"Это оборудование подразумевает применение специальной методики, при которой роль остановившегося человеческого сердца берет на себя специальный насос, прокачивающий кровь по всему организму, параллельно насыщая ее кислородом. Такая процедура называется ЭКМО - экстракорпоральная мембранная оксигенация", - пояснил Плавунов.

По его словам, проект находится на этапе технической реализации. Москва получит два "суперавтомобиля" скорой медицинской помощи.

Ассамблея "Здоровая Москва" - крупнейший форум в сфере столичного здравоохранения. Он проходит с 16 по 19 января на ВДНХ в павильоне №75. Ассамблея проводится ежегодно с 2001 года.

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