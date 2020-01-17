Зеленский потребовал найти причастных к прослушке уволенного премьера

Президент Украины отвел на поиски 2 недели

Ровно две недели дал Владимир Зеленский спецслужбам, чтобы найти тех, кто "слил" СМИ записи с правительственного совещания. На встрече у премьера (теперь уже бывшего) Алексея Гончарука, где собрались министры и представители Нацбанка, были высказаны негативные отзывы о работе президента Украины.

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - приводит слова Владимира Зеленского ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

15 января в соцсетях появилась аудиозапись. На ней голос, похожий на голос Гончарука, называет представления президента об экономике "примитивными", а себя – "профаном". После публикации записей депутаты президентской фракции "Слуга народа" потребовали установить источник и выяснить, есть ли признаки монтажа.

Сам Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке. Бывший премьер-министр пояснил: он сделал это, чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту. А опубликованные записи, по словам Гончарука, смонтированы из фрагментов совещаний в правительстве.

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