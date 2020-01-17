ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский потребовал найти причастных к прослушке уволенного премьера

15:28
  • пятница
  • 17 января 2020

Президент Украины отвел на поиски 2 недели

Ровно две недели дал Владимир Зеленский спецслужбам, чтобы найти тех, кто "слил" СМИ записи с правительственного совещания. На встрече у премьера (теперь уже бывшего) Алексея Гончарука, где собрались министры и представители Нацбанка, были высказаны негативные отзывы о работе президента Украины.
Зеленский обсудит кандидатуру нового премьера с Западом

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - приводит слова Владимира Зеленского ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

15 января в соцсетях появилась аудиозапись. На ней голос, похожий на голос Гончарука, называет представления президента об экономике "примитивными", а себя – "профаном". После публикации записей депутаты президентской фракции "Слуга народа" потребовали установить источник и выяснить, есть ли признаки монтажа.

Сам Алексей Гончарук 17 января подал заявление об отставке. Бывший премьер-министр пояснил: он сделал это, чтобы убрать любые сомнения в уважении и доверии к президенту. А опубликованные записи, по словам Гончарука, смонтированы из фрагментов совещаний в правительстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.