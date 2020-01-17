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Директора "Грэмми" отстранили от работы в преддверии премии

15:43
  • пятница
  • 17 января 2020

На нее пожаловалась высокопоставленная сотрудница академии

Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган отстранили от должности из-за обвинений в злоупотреблении своими полномочиями. Это произошло за десять дней до вручения премии "Грэмми", учредителем которого выступает академия. 
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В академии началось внутреннее расследование. До его завершения Дебора Дуган останется в административном отпуске, передает BBC News. Обязанности Дуган станет исполнять глава совета директоров Харви Мэйсон-младший.  

В чем именно обвиняют Дебору Дуган, не уточняется. Известно лишь, что жалоба на нее поступила от высокопоставленной сотрудницы Национальной академии искусства и науки звукозаписи. 

Церемония вручения премии "Грэмми" состоится 26 января в Лос-Анджелесе. В академии уверяют, что скандал с Дуган никак не помешает этому мероприятию. 

Дебора Дуган возглавила академию в августе 2019 года. Она стала первой женщиной-президентом этой организации. Дуган анонсировала реформы в академии, пообещав, что премия "Грэмми" станет более разноплановой. По некоторым данным, Дуган могли отстранить из-за начатых преобразований.

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