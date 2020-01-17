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В России начал работать робот-чиновник (видео)

15:31
  • пятница
  • 17 января 2020

Он проводит консультации, выдает пропуски и записывает на прием

В администрации губернатора Пермского края нашли работу для робота. Он проводит консультации для посетителей учреждения, а также может записать на прием. Сейчас идет его отладка.
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"Его задача - встречать гостей приветствием и предложить свою помощь. Если человек записан на прием, ему остается только отсканировать свой паспорт и получить у робота пропуск", - сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика робота.

Отмечается, что такой андроид стоит порядка 2,3 миллиона рублей. Он способен в любое время оказать жителям необходимые услуги, при этом на него не влияют внешние факторы.

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