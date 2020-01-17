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Москва внедряет цифровые технологии в здравоохранении

15:18
  • пятница
  • 17 января 2020

У столицы есть все ресурсы для этого

Развитие цифровизации в сфере здравоохранения обсудили участники ассамблеи "Здоровая Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь шла о таких проектах, как разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зрения и другие возможности использования искусственного интеллекта.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, что нужно предпринять для того, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв. Современные технологические достижения должны внедряться в этой сфере, как и в других, однако сделать значимый шаг в этом направлении не так просто.

"Цифра меняет все сферы жизни человека. Изменения происходят невероятными темпами, быстро внедряются в нашу жизнь и становятся нормой. Очевидна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения. Мы — управленцы, врачи, пациенты — хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента", — отметила Ракова.

Для создания цифровой среды необходимо подготовить информационную инфраструктуру, ввести единые стандарты обмена данными между учреждениями, организовать сбор медицинских данных в цифровом виде, внедрить интеллектуальные решения в масштабах всего города и наладить коммуникацию с разработчиками.

У Москвы есть все ресурсы, необходимые для реализации масштабных проектов.

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