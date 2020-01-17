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Кот-ниндзя прокрался мимо спящих псов и рассмешил интернет (видео)

15:56
  • пятница
  • 17 января 2020

Желание есть сильнее страха

В интернете стремительно набирает популярность видео, на котором кот крадется мимо трех спящих собак.

На кадрах можно заметить, как пушистик осторожно пробирается миме трех псов внушительных размеров.

"Это очень смешно. Уровень маскировки – ниндзя", - прокомментировал видео один из подписчиков.

Куда кот так настойчиво идет, несмотря на риск, непонятно. Пользователи социальных сетей предположили, что кот планирует съесть собачью еду.

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