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Подавшего в отставку Гончарука выгнали с заседания Рады (видео)

16:03
  • пятница
  • 17 января 2020

Правительство, тем не менее, продолжит работать

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил причины своей отставки в Верховной раде. Однако большинство депутатов его объяснения не удовлетворили, Гончарука освистали и вынудили покинуть заседание.
Почему премьер Украины подал в отставку

Украинский премьер, выступление которого передавал телеканал ZIK, заявил, что написал заявление об отставке в соответствии с конституцией – и ожидает, что оно скоро поступит в Раду. Гончарук отметил, что уважает президента Владимира Зеленского и для него очень важно, чтобы в команде было "стопроцентное доверие". Он уточнил, что правительство продолжит работу, несмотря на его отставку.

Выступление премьера вызвало возмущение в зале, поднялся шум.  Депутаты от оппозиции требовали объяснений, однако спикер Дмитрий Разумков не дал им времени на вопросы. В итоге Гончарука освистали и криками "Ганьба!" вынудили покинуть зал заседаний. Присутствовавшие на заседании министры попытались заглушить шум аплодисментами – но безуспешно.

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