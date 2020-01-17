Стреляют без предупреждения: самарский аэропорт открыл охоту на голубей

Мера должна обеспечить безопасность полетов

Отстрел ворон и голубей в районе аэропорта "Курумоч" разрешил департамент охоты и рыболовства Самарской области. В ведомстве пояснили, что такая мера должна обеспечить безопасность полетов воздушных судов в районе международной воздушной гавани.

Желающим поохотиться на ворону серую и голубя сизого разрешается "отстрел с подхода, из засады, с манком, в том числе с электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами". Также рекомендуется уничтожать вороньи гнезда.

Приказ вступил в силу 15 января и действует по 31 декабря 2020 года. Охотникам разрешено использовать охотничье гладкоствольное оружие, а для отстрела ворон - и пневматические охотничьи ружья, передает РИА Новости.

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