Меркель позвонила Путину из-за Ливии

Президент России едет в Берлин

Владимир Путин и Ангела Меркель в пятницу провели телефонные переговоры. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран обсудили предстоящую подготовку конференции по Ливии.

Встреча пройдет 19 января в Берлине. В Кремле отметили, что телефонные переговоры Путина и Меркель состоялись по инициативе Германии.

Ранее в пятницу стало известно, что Владимир Путин лично примет участие в конференции по Ливии. В Берлин так же приедут глава Правительства национального согласия Фаиз Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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