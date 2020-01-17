Казнить нельзя: осужденного помиловали за несколько часов до исполнения приговора

Заключенный ждал казни 30 лет

Американец Джимми Медерс ждал казни 31 год. Его приговорили к высшей мере наказания в 1989 году за убийство продавца во время ограбления магазина. Решение о помиловании было принято буквально за несколько часов до приведения приговора в исполнение.

Как сообщил глава Совета по помилованию штата Джорджия Терри Барнард, заменить смертную казнь пожизненным заключением решили после рассмотрения всех фактов. В частности, вызывал сомнение вердикт присяжных на процессе. Они выступили за пожизненное заключение для обвиняемого, в то время как законы штата не предусматривали такого вида наказания.

Было принято во внимание также то, что у Медерса не было судимости, а за 30 с лишним лет заключения в камере смертников у него было только одно незначительное нарушение. Если бы помилование не подоспело вовремя, он стал бы 53-м жителем штата Джорджия, казненным с помощью смертельной инъекции, отмечает Fox News.

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