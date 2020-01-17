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Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва"

16:56
  • пятница
  • 17 января 2020

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям

Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва". Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Жюри оценивало проекты по нескольким критериям: насколько были определены и оптимизированы их ключевые процессы, были ли достигнуты поставленные цели, а также социальную значимость. На конкурс было подано 64 заявки от 32 медицинских организаций.

В номинации "Лучший проект" победила городская поликлиника № 210. Разработка ее сотрудников позволила значительно сократить время ожидания при ультразвуковых исследованиях.

Второе место занял Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского за разработку и пилотное внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы "Виртуальные счета клинических подразделений" на базе Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Третье место — у городской клинической больницы № 51. Специалисты начали использовать в отделении гнойной хирургии гидрохирургические скальпели Versajet II.

Специальный приз в номинации "Лучший проект" получил Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой. Здесь разработали и апробировали программу, которая с помощью создания комфортной поддерживающей среды помогает детям и подросткам с психическими нарушениями социализироваться и адаптироваться в обществе.

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Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва"
Лучшие проекты года получили награды на ассамблее "Здоровая Москва"
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