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РФПИ в 2019 году привлек в экономику России 365 млрд рублей

17:58
  • пятница
  • 17 января 2020

Глава РФПИ обсудил с Путиным экономику

Владимир Путин встретился с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и обсудил с ним итоги работы за год. 2019-й прошёл успешно: с участием фонда в экономику привлечено 365 миллиардов рублей, передает "ТВ Центр".

Их них 30 миллиардов, то есть менее десятой части, инвестировал сам РФПИ, а остальное - его партнёры. Среди направлений, которые вызывают особый интерес зарубежных предпринимателей, Кирилл Дмитриев отметил разработки в области искусственного интеллекта. К примеру, российские системы анализа спутниковой информации или технологии распознавания лиц пользуются спросом на зарубежных рынках.

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