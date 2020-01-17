Лавров: мир продолжает сильно лихорадить

Лавров назвал ключевые дестабилизирующие факторы в мире

Россия намерена продолжать диалог по всем проблемам как с США, так и с европейскими странами. Об этом заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в прошедшем году. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России подчеркнул, что мир не должен остаться без договорённостей, которые сдерживают вооружения, особенно ядерные.

Этот полный зал - показатель интереса к позиции России по многим международным вопросам. На итоговую пресс-конференцию Сергея Лаврова приехали журналисты из пятидесяти стран мира. Свободных мест нет, передает "ТВ Центр".

Всё дело в том, что "мир продолжает лихорадить". Первые недели января показали это особенно отчетливо, и снова причиной кризиса стали действия США. Как отметил Сергей Лавров, Вашингтон пытается подменять международное право своими правилами и как далеко ситуация зайдет в следующий раз, неясно.

"Очень неблагодарное дело строить прогнозы. Особенно о будущем. Поэтому строить прогнозы в отношении того, как поведут себя наши американские коллеги, очень сложно", - сказал Лавров.

Американо-иранский конфликт уже фактически привёл к развалу ядерного соглашения. США из него вышли в одностороннем порядке, а Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция надеялись сохранить. Но Европа, как становится понятно теперь, продержалась недолго. Уже поступают призывы обнулить сделку и заключить новую.

"Американцы выдвинули ультиматум этим трем странам, пригрозив ввести 25% пошлины на автомобильную, какую-то другую продукцию, если эти три страны не откажутся от СВПД и не начнут выступать за разработку нового договора, который устроит Соединенные Штаты", - отметил Лавров.

Конечно, контакты между Россией, Европой и США продолжаются. Но Лавров отмечает главное - отношениям как никогда не хватает предсказуемости. И это, прежде всего, забота постоянных членов Совбеза ООН. Например, решения требует ситуация в Ливии. После встречи в Москве - международная конференция пройдёт в это воскресенье в Берлине.

В канун 75-летия победы в Великой Отечественной войне журналисты спросили Сергея Лаврова о тенденциях, которые происходят в Европе. Речь о переписывании истории и сносе памятников советским воинам.

Александра Нагиба, корреспондент Baltnews: Вчера латвийский сейм обвинил Россию в фальсификации истории Второй мировой войны. Как известно, наиболее часто историческими фальсификациями занимаются как раз страны Балтии. Вопрос, как мы вообще это допустили.

Лавров: Ну знаете, что значит, как мы этого допустили. Мы допустили, что в Евросоюзе расцветает неонацизм. Ну, наверное, мы не можем здесь силой повлиять на ситуацию, но стыдить Евросоюз мы можем. Этим занимаемся. Они, к сожалению, прячут глаза в пол и уходят от разговора.

Россия призывает опираться на факты. Этот принцип применим и к истории, и к спорным вопросам современности. Западная же пресса продолжает бездоказательно обвинять Москву в том, что в небе Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".

"Когда подходят к этой теме, к Скрипалям, к тому кто там химическое оружие в Сирии употреблял исключительно с логикой highly likely, знаете, это та самая история... когда вместо международного права изобретают правила, которые удобны тебе самому и заставляют тебя в это верить", - отметил Лавров.

Ровно по такому же принципу в Прибалтике начали делить журналистов на своих и чужих. Сотрудников информационного агентства "Спутник Эстония" полиция страны вынуждает увольняться под угрозой уголовного преследования. Сергей Лавров посчитал подобное давление возмутительным, а то, что Европа закрывает на всё это глаза, глава российского МИД назвал очередным пятном на репутации Евросоюза.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.

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