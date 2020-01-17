Мишустин назначил нового главу ФНС

Распоряжение опубликовано на сайте правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил руководителя Федеральной налоговой службы. Должность занял Даниил Егоров.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - сказано в распоряжении главы кабмина, опубликованном на сайте правительства. Это первое кадровое назначение нового премьера.

Даниил Егоров до 17 января 2020 года занимал должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Егоров родился в 1975 году в Москве, в 1998-м окончил Московский Российский университет дружбы народов по специальности юриспруденция.

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