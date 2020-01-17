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Семеро жителей Петербурга пострадали в аварии автобуса

18:05
  • пятница
  • 17 января 2020

Пострадавшие – в состоянии средней тяжести

Семь человек пострадали в столкновении автобуса с иномаркой в Санкт-Петербурге. Автобус следовал из Купчино в торговый центр "Лето", в нем находились десять пассажиров.
Опубликовано видео с места массового ДТП под Петербургом

Авария произошла в 14:55 на Пулковском шоссе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России, автомобиль BMW, которым управлял водитель 1989 года рождения, столкнулся с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель иномарки, его пассажир и пятеро пассажиров автобуса. По данным городских властей, трое пострадавших доставлены в Городскую больницу номер 26 в состоянии средней тяжести. Еще четверо пострадавших оказались в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Двоим пассажирам помощь оказали на месте происшествия.

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