"Мекзит" состоялся: что стоит за решением принца Гарри и Меган Маркл

Как повела себя Елизавета II?

В центре событий в мире - ушедший из семьи ради разведенной американки британский принц. Решение герцогов Сассекских отказаться от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы, вызвало бурную реакцию не только в Великобритании. Меган Маркл с блеском провернула то, что часто делают невестки и в обычных семьях - рассорила мужа с его друзьями и родней, кардинально поменяла ему образ жизни, а в случае с Меган еще и увезла его на другой континент, подальше от еще имеющих на Гарри влияние близких. И тут надо отдать должное королеве - Елизавета II не стала биться за красивую картинку дружного монаршего семейства, а повела себя как мудрая бабушка - она внука отпустила.

93-летняя Елизавета II явно не в настроении. Не помогает даже одно из любимых развлечений – езда за рулем внедорожника. Журналистов ее величество удостоила холодным взглядом. Точно также она смотрит на свою вторую невестку Меган Маркл.

Королевская семья не желает выносить сор из дворца. Оказывается, есть в Великобритании что-то похуже порядком поднадоевшего "Брекзита" – "Мекзит".

О решении молодой четы Ее величество, как и все подданные, узнала из интернета. Ну а там уже в красках обрисовали, какая она – эта прогрессивная роль в институте монархии. В растянутой майке на диване, или за кассой ресторана быстрого питания. Они больше не хотят ходить на приемы, вручать дипломы и держать "натянутую улыбку", да и Оттава милее, чем дождливый Лондон. Впрочем, в переезде Меган и Гарри в Канаду некоторые, наоборот, усмотрели усиление монаршей власти. Елизавета II – де юре королева и этой страны. Не обошлось и без черного британского юмора - Виндзоры, мол, не прощают таких фривольностей. А поступок молодых ни что иное как - пощечина монархии.

"Современный западный мир он вообще разрушает традиции. Это тенденция последних десятилетий. Любые традиции, якобы мешают экономическому, культурному развитию. То, что Маркс называл - замена всего "чистоганом". А монархия в Британии — это как раз такая важная традиция - символ, которая поддерживалась много лет. Это, в общем-то не политическая структура, а духовно - нравственная. Монархия должна была быть символом безупречного вкуса, морали и все эти вещи сейчас кто-то хочет втоптать, мягко говоря, в грязь", - рассуждает обозреватель Дмитрий Бабич.

Подробнее смотрите в репортаже Матвея Шестакова

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