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Россиянам пообещали весну среди зимы

18:21
  • пятница
  • 17 января 2020

Такая погода характерна для марта

Весенняя погода ожидается в ближайшие выходные на европейской территории России. Такие температуры характерны для начала марта – но не для второй половины января, отмечают синоптики.
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Дневная температура в Москве – от нуля до плюс трех градусов, переменная облачность. В Санкт-Петербурге в субботу все же покажется солнце. Однако уже на следующий день небо снова затянут облака, усилится ветер, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха – от 2 до 5 градусов тепла. Такую погоду, как говорят метеорологи, на Восточно-Европейскую равнину принес обширный антициклон.

За Уралом холоднее, но и там погода необычная для этого времени года. Атмосферный фронт проляжет через Русский Север с северо-запада на юго-восток. В Заполярье и на Приполярном Урале ожидаются морозы, южнее возможны оттепели, отмечают РИА Новости со ссылкой на центр "Фобос".

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