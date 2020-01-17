Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

Столичные власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля 2020 года с количеством участников до 10 тысяч человек.

"Сообщаем, что органами власти Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с участием до 10 тысяч человек на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив д. 9", - сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что ранее власти Москвы согласовали шествие по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам. Оно будет проведено 19 января 2020 года.

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