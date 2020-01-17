ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 1 февраля

18:31
  • пятница
  • 17 января 2020

Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

Столичные власти согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 1 февраля 2020 года с количеством участников до 10 тысяч человек.

"Сообщаем, что органами власти Москвы по результатам рассмотрения уведомления согласовано проведение публичного мероприятия в форме митинга с участием до 10 тысяч человек на участке проспекта Академика Сахарова от ул. Садовая-Спасская до ул. Маши Порываевой с установкой сцены на проспекте Академика Сахарова напротив д. 9", - сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Отмечается, что ранее власти Москвы согласовали шествие по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам. Оно будет проведено 19 января 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Участники митинга
Участники митинга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.