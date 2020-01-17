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Найден продукт, нарушающий работу нервных клеток

19:15
  • пятница
  • 17 января 2020

Его употребление грозит развитием опасных заболеваний мозга

Употребление соевого масла в больших количествах нарушает работу ста генов в клетках мозга. В результате развиваются такие опасные заболевания, как аутизм, болезнь Альцгеймера и другие психические расстройства. К такому выводу пришли исследователи из Университета Калифорнии.
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О вреде соевого масла говорилось и ранее. Ученые отмечают, что рост применения этого продукта в пищевой промышленности почти идеально совпал с темпами распространения эпидемии ожирения в США.

"Все это не означает, что нужно немедленно выбросить все запасы тофу, соевого молока, сыра или соуса. Многие продукты на базе сои содержат лишь небольшое количество масла и много полезных веществ, таких как протеины и жирные кислоты", - цитирует ТАСС одного из авторов исследования, Фрэнсис Сладек.

Однако теперь открыто еще одно негативное свойство соевого масла. Как оказалось, все типы этого продукта – как геномодифицированные, так и натуральные - нарушают работу примерно ста генов, активных в клетках гипоталамуса. Часть из них связана с круговоротом "гормона счастья" окситоцина и важнейших цепочек генов. Это напрямую связано с развитием аутизма, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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