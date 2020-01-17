Власти столицы согласовали проведение шествия 19 января

Организаторам мероприятия напомнили о необходимости придерживаться заявленной цели шествия

Столичные власти согласовали проведение шествия в центре городе 19 января 2020 года с участием до 500 человек по Бульварному кольцу от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам с возложением цветов на Пречистенке.

"Цель мероприятия - почтить память убитых адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой", - сообщили в пятницу в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

В пресс-службе напомнили организаторам и участникам мероприятия о необходимости придерживаться заявленной цели шествия. "В случае нарушения порядка проведения публичных мероприятий правонарушители могут быть привлечены к ответственности, установленной законом", - добавили в пресс-службе.

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