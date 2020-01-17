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Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуированы из-за найденной бомбы

19:44
  • пятница
  • 17 января 2020

Опасная находка весит 10 центнеров

Массовая эвакуация объявлена в одном из районов немецкого Дюссельдорфа. Во время строительных работ обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Инцидент затронул проживающих в радиусе километра от места находки горожан – около 30 тысяч человек. Более 11 тысяч из них эвакуированы.
Посылки с бомбами прислали в пять разных фирм в Нидерландах

"В пятницу утром при строительных работах... была обнаружена британская бомба весом в 10 центнеров. Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тысяч человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек должны покинуть свои дома", - сообщили городские власти в официальном Twitter.

Жителям прилегающих районов рекомендуют не покидать своих домов, пока снаряд не будет обезврежен. Это касается примерно 19 тысяч человек.

Более 2 миллионов бомб было сброшено на нацистскую Германию в конце Второй мировой войны. Не разорвалось более 20% из них – эти "сюрпризы" периодически находят рабочие при прокладке дорог или рытье фундаментов.

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Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуированы из-за найденной бомбы
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