Тысячи жителей Дюссельдорфа эвакуированы из-за найденной бомбы

Опасная находка весит 10 центнеров

Массовая эвакуация объявлена в одном из районов немецкого Дюссельдорфа. Во время строительных работ обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Инцидент затронул проживающих в радиусе километра от места находки горожан – около 30 тысяч человек. Более 11 тысяч из них эвакуированы.

"В пятницу утром при строительных работах... была обнаружена британская бомба весом в 10 центнеров. Обезвреживание запланировано на сегодняшний день. По первым оценкам, около 30 тысяч человек оказались затронуты инцидентом. В радиусе 500 м от места находки 11 650 человек должны покинуть свои дома", - сообщили городские власти в официальном Twitter.

Жителям прилегающих районов рекомендуют не покидать своих домов, пока снаряд не будет обезврежен. Это касается примерно 19 тысяч человек.

Более 2 миллионов бомб было сброшено на нацистскую Германию в конце Второй мировой войны. Не разорвалось более 20% из них – эти "сюрпризы" периодически находят рабочие при прокладке дорог или рытье фундаментов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"