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Помпео: США планировали удар по ядерным объектам Ирана

20:11
  • пятница
  • 17 января 2020

Вашингтон сделает все, чтобы Тегеран не получил атомное оружие

Превентивный удар по ядерным объектам Ирана одно время обсуждался в американской администрации. По словам госсекретаря США Майка Помпео, Вашингтон готов сделать все необходимое, чтобы иранцы не получили ядерного оружия.
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Помпео в эфире Hugh Hewitt Radio Show напомнил слова  президента США Дональда Трампа о том, что Иран "никогда не сможет получить ядерное оружие". Тегеран тогда со своей стороны заявил, что не стремится к обладанию "атомной дубиной".

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы гарантировать, что это заявление является реальным, подтвержденным, проверяемым - и мы никогда не позволим этому случиться", - заявил госсекретарь.

Отвечая на вопрос, нужны ли превентивные удары по ядерным объектам Ирана - в свете ракетных атак со стороны Тегерана по территории других стран – Помпео признался, что в Белом доме обсуждали такой вариант.

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