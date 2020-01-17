Освистанный в Раде Гончарук остался премьером Украины

Зеленский не принял отставки главы кабмина

Владимир Зеленский не принял отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Президент Украины заявил, что сейчас не время расшатывать политическую и экономическую ситуацию в стране, сообщает ТАСС.

Ранее в пятницу Гончарук пытался объяснить причины своей отставки депутатам Верховной рады. Однако народные избранники премьера не поняли. Главу кабмина освистали и вынудили покинуть заседание.

Премьер-министр Украины подал в отставку на фоне интернет-скандала. В Сети появилась запись совещания с участием Гончарука, где тот за глаза критикует президента Владимира Зеленского. Глава правительства Незалежной назвал запись фейком и монтажом, а президент Зеленский распорядился отыскать тех, кто слил это в Сеть.

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