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СБУ начала расследование по факту "прослушки" Гончарука

20:55
  • пятница
  • 17 января 2020

Дело – на контроле прокуратуры

Расследование дела о прослушке закрытого совещания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука начала Служба безопасности Украины. Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, руководство следственными действиями взяло на себя его ведомство.
Освистанный в Раде Гончарук остался премьером Украины

В СБУ ранее обратились депутаты парламентской фракции "Слуга народа". Они требовали расследовать появление в СМИ аудиозаписи якобы с голосом Гончарука, где премьер называет себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, напоминает агентство "Украинские новости".

На фоне этого скандала глава украинского кабмина подал прошение об отставке. Сначала премьера освистали в Раде, где он пытался обосновать свои действия. А позже стало известно, что Владимир Зеленский отставку Гончарука не принял.

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