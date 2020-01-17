СБУ начала расследование по факту "прослушки" Гончарука

Дело – на контроле прокуратуры

Расследование дела о прослушке закрытого совещания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука начала Служба безопасности Украины. Как заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, руководство следственными действиями взяло на себя его ведомство.

В СБУ ранее обратились депутаты парламентской фракции "Слуга народа". Они требовали расследовать появление в СМИ аудиозаписи якобы с голосом Гончарука, где премьер называет себя и президента Владимира Зеленского "профанами" в экономике, напоминает агентство "Украинские новости".

На фоне этого скандала глава украинского кабмина подал прошение об отставке. Сначала премьера освистали в Раде, где он пытался обосновать свои действия. А позже стало известно, что Владимир Зеленский отставку Гончарука не принял.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"