Жан-Поль Готье объявил о финале своей карьеры

Шоу в парижском театре Шатле, посвященное 50-летию карьеры Жан-Поля Готье в модной отрасли, станет последним для знаменитого кутюрье. Об этом объявил сам модельер в приглашении, размещенном на его странице в соцсети Twitter.

Готье в апреле исполнится 68 лет. Французский модельер начинал карьеру в модном доме Пьера Кардена. В 1976 году он создал первую собственную коллекцию. Известен также как автор сценических костюмов для клиентов из шоу-бизнеса, кино и балета.

"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!..", - говорит Жан-Поль в ролике.

Модельер добавляет "по секрету", что это будет его последнее дефиле "от кутюр". Однако добавляет, что Gaultier Paris никуда не денется – просто поменяется концепция.

