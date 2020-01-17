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Жан-Поль Готье объявил о финале своей карьеры

21:19
  • пятница
  • 17 января 2020

Шоу 22 января станет последним

Шоу в парижском театре Шатле, посвященное 50-летию карьеры Жан-Поля Готье в модной отрасли, станет последним для знаменитого кутюрье. Об этом объявил сам модельер в приглашении, размещенном на его странице в соцсети Twitter.
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Готье в апреле исполнится 68 лет. Французский модельер начинал карьеру в модном доме Пьера Кардена. В 1976 году он создал первую собственную коллекцию. Известен также как автор сценических костюмов для клиентов из шоу-бизнеса, кино и балета.

"Привет! Это Жан-Поль Готье. Я приглашаю тебя на 50-летие моей карьеры в театр Шатле 22 января. Придешь? Это будет большой праздник с моими друзьями, будем неплохо развлекаться!..", - говорит Жан-Поль в ролике.

Модельер добавляет "по секрету", что это будет  его последнее дефиле "от кутюр". Однако добавляет, что Gaultier Paris никуда не денется – просто поменяется концепция.

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