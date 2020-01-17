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Число столкнувшихся в Адыгее автомобилей перевалило за три десятка

21:55
  • пятница
  • 17 января 2020

Сообщается о новых жертвах

Число жертв массового ДТП на трассе М-4 "Дон" в Адыгее возросло до двух. Сообщается также о троих пострадавших.
Опубликовано видео с места массового ДТП под Петербургом

По последним данным, количество машин, столкнувшихся из-за тумана и гололеда под Адыгейском, выросло до 34.

"Последние данные - 34 автомобиля, двое погибших, трое пострадавших", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике Адыгея.

Ранее сообщалось, что утром в условиях тумана и гололеда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска столкнулись 15-18 машин. В дальнейшем число автомобилей, участвовавших в ДТП, выросло до 20-25. Появилась информация об одном погибшем и четверых пострадавших.

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