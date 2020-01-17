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Меркель поздравила Мишустина со вступлением в должность премьера

22:34
  • пятница
  • 17 января 2020

Текст поздравительной телеграммы Меркель опубликовал кабмин ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в пятницу поздравила Михаила Мишустина со вступлением в должность председателя российского правительства.

"Сердечно поздравляю вас с принятием обязанностей председателя правительства Российской Федерации. Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений", - приводит РИА Новости сообщение  кабмина ФРГ.

Ранее на этой неделе Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства России.

В пятницу Мишустин и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провели встречу с членами правительства. Прежде они поговорили один на один в кабинете председателя кабмина. Более часа обсуждали вопросы  функционирования действующего правительства.

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