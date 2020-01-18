Сделано заявление об отношении нового правительства к США

Вашингтону стоит задуматься

Вашингтону не следует рассчитывать на то, что внешняя политика России изменится с приходом нового правительства. Об этом Штаты предупредил сенатор и журналист Алексей Пушков. Он сделал это заявление в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео о смене российского кабинета министров.

"Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении", - написал Пушков у себя в Twitter.

Ранее Помпео заявил, что США ещё предстоит оценить, как развернутся события в России, и отреагировать на них.

Напомним, 15 января сразу же после того, как президент Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию, правительство Дмитрия Медведева в полном составе подало в отставку. Глава государства в тот же день предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Госдума утвердила его подавляющим числом голосов депутатов на заседании 16 января. Сейчас идёт процесс формирования нового правительства.

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