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Путин приехал лично поздравить дочь Ельцина с днём рождения

10:53
  • суббота
  • 18 января 2020

Глава государства подарил Татьяне Юмашевой чайный сервиз

Владимир Путин лично поздравил младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина с днём рождения, сообщает пресс-служба Кремля. В пятницу, 17 января президент приехал домой к Татьяне Юмашеву и подарил ей фарфоровый сервиз и букет цветов.

"Ух ты, так это роскошный императорский фарфор. Я его очень люблю", - поблагодарила Юмашева главу государства.

Татьяна Юмашева - супруга Валентина Юмашева, экс-главы администрации президента и действующего советника президента на общественных началах. Она является президентом Фонда Бориса Ельцина. В семье Юмашевых трое детей – Борис, Глеб и Мария.

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Владимир Путин поздравляет с днем рождения Татьяну Юмашеву
Владимир Путин поздравляет с днем рождения Татьяну Юмашеву
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