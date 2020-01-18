Путин приехал лично поздравить дочь Ельцина с днём рождения

Глава государства подарил Татьяне Юмашевой чайный сервиз

Владимир Путин лично поздравил младшую дочь первого президента России Бориса Ельцина с днём рождения, сообщает пресс-служба Кремля. В пятницу, 17 января президент приехал домой к Татьяне Юмашеву и подарил ей фарфоровый сервиз и букет цветов.

"Ух ты, так это роскошный императорский фарфор. Я его очень люблю", - поблагодарила Юмашева главу государства.

Татьяна Юмашева - супруга Валентина Юмашева, экс-главы администрации президента и действующего советника президента на общественных началах. Она является президентом Фонда Бориса Ельцина. В семье Юмашевых трое детей – Борис, Глеб и Мария.

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