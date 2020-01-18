Когда в Москву придёт настоящая зима

Ожидается резкое похолодание

На следующей неделе в Центральную Россию придёт зима: температура резко пойдёт вниз, ожидаются снегопады. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, неделя начнётся с весенней погоды, в Москве ожидается до плюс четырёх градусов. Но уже в ночь на пятницу в столичном регионе похолодает до минус семи.

Во всех областях центральной части страны также будет холодно, но снежный покров на следующей неделе вряд ли установится. Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"