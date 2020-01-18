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Когда в Москву придёт настоящая зима

10:17
  • суббота
  • 18 января 2020

Ожидается резкое похолодание

На следующей неделе в Центральную Россию придёт зима: температура резко пойдёт вниз, ожидаются снегопады. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, неделя начнётся с весенней погоды, в Москве ожидается до плюс четырёх градусов. Но уже в ночь на пятницу в столичном регионе похолодает до минус семи.

Во всех областях центральной части страны также будет холодно, но снежный покров на следующей неделе вряд ли установится. Сколько продержится похолодание, пока неизвестно.

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