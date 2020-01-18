Путин примет участие в мероприятиях по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда

Президент посетит памятные места города на Неве

18 января в России отмечают знаменательную дату. 77 лет назад Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В северной столице пройдут десятки памятных мероприятий, в них примет участие Владимир Путин.

Глава государства встретится с ветеранами, посетит Музей обороны Ленинграда, возложит цветы к мемориалу “Рубежный камень” и монументу Родина-мать на Пискарёвском кладбище, сообщает "ТВ Центр".

В январе 1943 года в ходе операции "Искра" ударные группировки Ленинградского и Волховского фронтов соединились у южного берега Ладожского озера. При поддержке артиллерии, авиации и флота наземные войска прорвали блокаду нацистских захватчиков.

После ожесточённых боёв на Невском пятачке был открыт коридор, для связи города с большой землёй. Спустя год удалось полностью освободить Ленинград. Блокада продолжалась почти 900 дней. За это время от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до полутора миллионов ленинградцев.

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