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В Ливию прибыл турецкий спецназ

11:22
  • суббота
  • 18 января 2020

Военные будут охранять правительство национального согласия

Турецкий спецназ прибыл в Ливию. Он будет охранять членов правительства национального согласия Фаиза Сарраджа, которого поддерживает Анкара. Противники Сарраджа заявили, что в Триполи доставлены боевики и оружие. Сейчас в стране хаос и серьёзный внутренний конфликт. А теперь над ней нависла ещё и угроза закрытия нефтяных терминалов.
Ливия запросила военную поддержку Турции

Открытое противостояние Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства национального согласия во главе с Сарраджем то понемногу утихает, то вновь набирает обороты. Стороны сообщают о нарушениях режима прекращения огня, к которому призвали 8 января  Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после двусторонних переговоров. Но Турция пошла дальше и кроме дипломатических средств решила воспользоваться военными. В Триполи прибыл турецкий спецназ, который должен поддержать Сарраджа и охранять чиновников правительства национального согласия, с которым у Эродгана подписано соглашение о сотрудничестве.

На востоке страны восприняли эту новость негативно и с опаской. Некоторые племена и общественные организации призвали закрыть нефтяные терминалы  в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

Прямой диалог невозможен, слишком сильны разногласия. Россия выступила как посредник. Организованные 13 января переговоры в Москве стали отправной точкой в ливийском мирном процессе, который не могли начать долгие годы. Ливия фактически престала существовать как единое государство после нанесенных в 2011 году западными странами во главе с США авиаударов и свержения Каддафи.

На московской встрече соглашение о перемирии подписал глава правительства национального согласия Саррадж. Фельдмаршал  Хафтар взял паузу для консультаций со своими сторонниками. Эти переговоры стали трамплином для международной конференции по Ливии в Берлине. Он пройдёт 19 января и в ней примет участие и Владимир Путин.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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