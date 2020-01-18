Американские войска останутся в Ираке

Пентагон назвал их силами добра

Пентагон не получал указаний о выводе военного контингента из Ирака. Как заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман, сейчас этот вопрос - даже не рассматривается. Американские войска чиновник назвал силами добра, а сам Ирак процветающей страной. Тем временем обстановка в регионе продолжает ухудшаться не без помощи США.

В Белом доме повод для радости - дипломатическая изоляция Ирана углубляется. В администрации американского президента приветствуют согласие евротройки - Великобритании, Франции и Германии - заменить действующую иранскую ядерную сделку на новую. Ранее британский премьер Борис Джонсон допустил замену всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана на новое соглашение на условиях президента США, назвав это сделкой Трампа. Сам Трамп ликует в соцсетях. На фарси - уже по привычке.

Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения. Вместо того, чтобы вести Иран к разрушению, его лидеры должны отказаться от террора и снова сделать Иран великим!

"Сделать Иран великим", эта фраза повторяет предвыборный лозунг Трампа образца 2016 года - сделать Америку снова великой. Вероятно, уже сделал. Теперь готов взяться за другое суверенное государство. В помощники себе записал участников антиправительственных митингов в Тегеране. Вместе с тем, в Белом доме понимают, что блокада Ирана усилиями только евротройки не возможна. Решение за Совбезом ООН. В рамках его резолюции предусмотрен механизм восстановления санкций, если один из участников сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств. Госсекретарь Помпео заявил, что Вашингтон даже был готов повлиять на Тегеран при помощи превентивного удара, сообщает "ТВ Центр".

Аппетиты Вашингтона ярко иллюстрирует самоирония Пентагона. В Министерстве обороны иракские власти назвали хозяевами, вероятно, подшучивая над тем, что, наоборот, Вашингтон в мире считают инициатором всех манипуляций. Такой юмор не мешает делать вполне прагматичные заявления о судьбе региона. Несмотря на не стихающие антиамериканские протесты на улицах Багдада и решение иракского парламента о выводе иностранного военного контингента, в Пентагоне решили - не уйдём. Ведь, по мысли замминистра обороны Хоффмана, американские войска в Ираке - это силы добра.

Силы добра в борьбе с международным терроризмом, как правило, бьют по городам и мирным жителям. Причём делают это в момент обострения геополитических вопросов. Инструмент воздействия проверен и отказываться от него пока никто не собирается.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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