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ЧП в Париже: Макрона эвакуировали из театра под прикрытием спецназа

11:50
  • суббота
  • 18 января 2020

Президент мог пострадать из-за действий протестующих

Противники пенсионной реформы во Франции сорвали планы президента Эммануэля Макрона. Ему пришлось спешно покинуть театр, куда глава государства пришёл вместе с супругой.
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Манифестанты окружили здание и попытались прорваться внутрь. Полиция не без труда оттеснила их. Дело чуть было не дошло до столкновений. Спецназу пришлось образовать коридор, чтобы дать проехать президентскому автомобилю, сообщает "ТВ Центр".

Демонстрации против объявленной властями пенсионной реформы продолжаются больше месяца. Французы, особенно работники транспортной сферы, выступают против лишения их ряда привилегий и особых условий выхода на пенсию. Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в феврале.

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