S&P подтвердило суверенный рейтинг России после отставки правительства

Страна динамично развивается

Российская экономика развивается уверенными темпами. К такому выводу пришли специалисты Международного рейтингового агентства Standard & Poors. Они провели большое исследование и дали самые положительные прогнозы. Уже в этом году рост ВВП может составить 1,8 %, что даже выше официального прогноза Минэкономразвития.

Как отметили эксперты рейтингового агентства, наша страна проводит взвешенную и надёжную макроэкономическую политику. В агентстве подчеркнули, что Россия может считаться одной из наиболее сильных стран с развивающейся экономикой, сообщает "ТВ Центр".

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