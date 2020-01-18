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В Москве наградили лучших журналистов

12:32
  • суббота
  • 18 января 2020

Премии получили 70 работников СМИ

В Москве наградили лучших журналистов 2019 года, торжественный приём приурочили ко Дню российской печати. Приветствие гостям направил мэр Сергей Собянин.

Главные редакторы, репортёры, продюсеры - лауреатами премий стали более 70 сотрудников СМИ, в том числе журналисты телеканала "ТВ Центр". Награду получили корреспонденты Алексей Платонов и Матвей Шестаков. Имен лучших назвали представители столичных властей, силовых структур, Госдумы и других ведомств.

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В Москве наградили журналистов
В Москве наградили журналистов
В Москве наградили журналистов
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