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Православные встречают Крещенский сочельник

12:52
  • суббота
  • 18 января 2020

В храмах проходят литургии

Православные христиане 18 января отмечают Крещенский сочельник. Во всех храмах страны проходят литургии. В канун праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил богослужение и чин великого освящения воды в Храме Христа Спасителя.

По традиции этой ночью многие православные верующие окунутся в проруби. По всей стране подготовили около четырёх тысяч иорданей, так ещё называют купели. Они оснащены удобными спусками в воду, оборудованы тёплыми раздевалками. Рядом дежурят спасатели и врачи, сообщает "ТВ Центр".

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