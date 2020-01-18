В Москве стартовал гастрономический фестиваль

На нём показывают своё мастерство молодые кулинары
Молодые кулинары из России и разных стран мира показали своё мастерство на гастрономическом фестивале "Возрождая традиции. Рождество". Мероприятие прошло в Москве уже в десятый раз. Каждый из участников представил праздничные блюда своей национальной кухни.
Сотни видов угощений, домашние соленья, мясные национальные блюда народов России. Посоревноваться в кулинарном мастерстве на ВДНХ съехались начинающие специалисты из разных уголков страны.
Праздничные мясные закуски из свинины, баранины и птицы - одна из конкурсных дисциплин. В ней соревнуются уже студенты колледжей и их преподаватели. Чтобы попробовать все блюда профессиональному жюри потребуется несколько часов.
Кто победит соревновании не так важно. Главное, что для большинства участников фестиваль - первая проба себя в профессии.
Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"