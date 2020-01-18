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В Москве стартовал гастрономический фестиваль

13:21
  • суббота
  • 18 января 2020

На нём показывают своё мастерство молодые кулинары

Молодые кулинары из России и разных стран мира показали своё мастерство на гастрономическом фестивале "Возрождая традиции. Рождество". Мероприятие прошло в Москве уже в десятый раз. Каждый из участников представил праздничные блюда своей национальной кухни.

Сотни видов угощений, домашние соленья, мясные национальные блюда народов России. Посоревноваться в кулинарном мастерстве на ВДНХ съехались начинающие специалисты из разных уголков страны.

Праздничные мясные закуски из свинины, баранины и птицы - одна из конкурсных дисциплин. В ней соревнуются уже студенты колледжей и их преподаватели. Чтобы попробовать все блюда профессиональному жюри потребуется несколько часов.

Кто победит соревновании не так важно. Главное, что для большинства участников фестиваль - первая проба себя в профессии.  

Подробности – в репортаже Татьяны Сидоровой.

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