Во Владивостоке прошёл массовый лыжный забег

На старт вышли более 400 человек

Во Владивостоке прошли первые в этом году массовые лыжные старты. На трассу вышли несколько сотен жителей: и взрослые и дети. Такого наплыва участников организаторы даже не ожидали. Зарегистрировались более 400 человек. К прокату инвентаря выстроилась очередь.

Это первая в городе трасса для беговых лыж. До этого спортсменам и любителям приходилась ехать за город. Теперь дистанцию в три километра проложили на Русском острове.

Дистанции три – 500 метров, километр и 3 километра, уже для настоящих профи. Но этот забег не на время, и не на результат. По словам организаторов, на Русском острове планируют проложить еще лыжные трассы. А эти забеги, своеобразная разминка перед большой гонкой "Лыжня России".

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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