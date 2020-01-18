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Что нельзя делать на Крещение Господне

18:24
  • суббота
  • 18 января 2020

Запретов в этот день много

У православных христиан 19 января большой праздник - Крещение Господне. Он установлен в честь события евангельской истории - крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время крещения на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя.
Что категорически нельзя делать в високосный 2020 год

В этот день верующим надо по возможности отложить все дела. Можно только готовить пищу. А вот заниматься стиркой, уборкой и рукоделием нельзя категорически. Мужчинам не стоит браться за ремонт.

Общее правило для всех: на Крещение запрещено ссорится, сквернословить, пить много алкоголя. Плохие мысли тоже считаются грехом. В этот праздник не стоит жадничать: давайте милостыню нищим и одалживайте деньги.

Гадать на Крещение нельзя. Это считается сговором с нечистой силой. Но если вы всё-таки нарушите какое-либо правило, искупайтесь после этого в крещенской проруби. Иначе весь год счастья божьего покровительства не будет.

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