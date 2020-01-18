МИД просит международные организации остановить русофобскую политику Киева

На Украине запрещают русский язык

Киев продолжает политику насильственной украинизации населения. Так российский МИД прокомментировал новый закон "Об общем среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января.

Документ ограничивает обучение на русском языке в школах. Теперь объем преподавания на так называемых языках национальных меньшинств будет сокращаться от года к году. Чем старше класс, тем меньше русского. И это при том, что на нём говорит значительная часть населения.

Тем самым, Киев проигнорировал мнение Венецианской комиссии, которая рекомендовала обеспечить баланс в языковой сфере. Наши дипломаты призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать адекватную оценку действиям Киева, сообщает "ТВ Центр".

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