ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД просит международные организации остановить русофобскую политику Киева

15:39
  • суббота
  • 18 января 2020

На Украине запрещают русский язык

Киев продолжает политику насильственной украинизации населения. Так российский МИД прокомментировал новый закон "Об общем среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января.

Документ ограничивает обучение на русском языке в школах. Теперь объем преподавания на так называемых языках национальных меньшинств будет сокращаться от года к году. Чем старше класс, тем меньше русского. И это при том, что на нём говорит значительная часть населения.

Тем самым, Киев проигнорировал мнение Венецианской комиссии, которая рекомендовала обеспечить баланс в языковой сфере. Наши дипломаты призвали ООН, ОБСЕ и Совет Европы дать адекватную оценку действиям Киева, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Украинский радикал
Украинский радикал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.