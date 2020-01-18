Названа причина массового отравления в Кизляре

В больницах находятся более 120 человек

Причина массового отравления в дагестанском Кизляре установлена. По данным Роспотребнадзора, у всех заболевших выявлена дизентерия. Сейчас в больницах города остаются более 120 человек. Половина из них - дети. Инфекцией пострадавшие заразились, когда пили воду из-под крана.

В центральной больнице не хватает мест: все отделения переполнены. За сутки на скорую поступают один вызов за другим с одинаковыми симптомами. Признаки острой кишечной инфекции разной степени тяжести.

Причина острого состояния на момент госпитализации неизвестна. Пациентов объединяет лишь один факт - контакт с водой из-под крана. Очаг распространения инфекции установили быстро. В разных концах города взяли 10 проб воды и исследовали их по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Ни одна не соответствовала гигиеническим требованиям. Очевидно, что в воду попала инфекция.

Воду из-под крана в Кизляре никто не пьет. Она - техническая. Узнать истинную причину массового отравления помог другой факт - каждая вторая семья заболевших проживала по улицам Победы, 40 лет Дагестана и Махачкалинской. Там-то и заметили незаконно смонтированные канализационные трубы. Стоки сбрасывали близ труб городского водопровода. Одна из них оказалась повреждена, нечистоты смешивались с водой, которая поступала в квартирах кизлярцев. Устранить очаг инфекции власти пытались несколько дней, сообщает "ТВ Центр".

В результатах анализов - бактерии рода шигеллы. Они вызывают дизентерию. Подача воды в квартиры приостановлена, для населения организован подвоз питьевой воды. В садах и школах началась вакцинация, от гепатита А уже привито свыше 750 детей. Число заболевших идёт на спад. По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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