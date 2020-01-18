В Новосибирске при взлёте загорелся двигатель самолёта

Пассажиры сняли видео

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с самолётом в аэропорту Новосибирска. Перед самым вылетом у новой модели “Аэробуса” А-320 воспламенился двигатель. По предварительной причине, возгорание произошло из-за попавшего в выхлопную систему топлива.

На борту находились 180 пассажиров и пять членов экипажа. Всех их эвакуировали, никто не пострадал. Возгорание уже ликвидировано. Лайнер должен был отправиться во вьетнамский город Камрань. Пассажирам предоставили резервный борт, сообщает "ТВ Центр".

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